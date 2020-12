I Licei Poliziani si rifanno il look e presentano il restyling del logo

Un esperimento nato dall’interesse e dalla passione per le arti grafiche, Matteo Maiani, studente della 4B del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, ha elaborato il nuovo logo dei Licei Poliziani.Partendo dalle forme e dalle linee del logo originale, ideato diversi anni fa dall’ormai ex studente Giulio Benvenuti a seguito di un concorso, Matteo Maiani ha elaborando il vecchio logo restituendone un’immagine più moderna, pulita e accattivante. Matteo, per il restyling del logo, si è affidato alla sua passione per le arti grafiche, ha letto libri e seguito dei video tutorial su YouTube, mentre per il font utilizzato per la nuova versione, Matteo ne ha scelto uno che somiglia molto a Gotham, carattere inventato da un designer americano famoso, che aveva visto in una serie tv di Netflix.In particolare, dal logo originale sono state tolte le sfumature ed è stato utilizzato solo il contorno del volto mantenendone la posizione: “Ho cercato di dare un aspetto più semplice e pulito al nostro logo per renderlo un po’ più moderno. Il restyling del sito è un’idea data dalla mia passione per la grafica e così mi sono messo al lavoro sperimentando e facendo prove. Una volta concluso il lavoro, ho fatto vedere il progetto alla professoressa di arte Carmen Ametrano e al professore di lettere Andrea Giambetti che l’hanno mostrato poi al dirigente scolastico Marco Mosconi. Tutti hanno apprezzato molto il mio lavoro e per me è motivo di grande orgoglio perché grazie alla mia passione per la grafica ho contribuito a rendere ancora più bella l’immagine più rappresentativa della nostra scuola”, racconta l’autore del restyling del logo Matteo Maiani.Il logo verrà inserito in tutta la comunicazione ufficiale dei Licei, sul sito e il dirigente Marco Mosconi lo mostrerà venerdì 18 dicembre alle ore 21:00 durante la diretta che andrà in onda sulla pagina facebook dei Licei Poliziani, dove verranno presentati i Licei Poliziani ai futuri liceali. Durante la diretta il dirigente Mosconi risponderà a tutte le domande e le curiosità che arriveranno dagli studenti e dei genitori.