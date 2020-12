Tir a fuoco sulla A1 in provincia di Siena: traffico bloccato nella notte

Un tir che trasportava saponi e deodoranti, è andato ha fuoco la scorsa notte, venerdì 18 dicembre attorno all'1.45, mentre stava percorrendo l'A1 al km 395 all'altezza di Montepulciano in direzione sud.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del Distaccamento di Montepulciano. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni fino alle ore 5.15, quando è stata riaperta la corsia nord a doppio senso di marcia. Le operazioni sono poi proseguito con lo smassamento nella corsia sud. Non si segnalano feriti.