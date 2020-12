Donazione del Gruppo Scout Montepulciano 1 alla zona Amiata-Val d’Orcia-Valdichiana dell’Azienda Usl Toscana Sud Est

Il Gruppo Scout Montepulciano 1 dell’Agesci ha fatto dono alla zona Amiata-Val d’Orcia-Valdichiana Senese dell’Azienda Usl Toscana Sud Est di materiale ludico (giochi di vario genere per bambini) da utilizzare nelle procedure riabilitative del servizio SMIA, Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.Il materiale sarà utilizzato per accrescere la dotazione delle sedi in cui è articolato il servizio, in particolare a Chianciano Terme, Montepulciano, Sinalunga e Abbadia San Salvatore. La donazione è stata resa possibile grazie alle offerte ricevute dal Gruppo Scout in occasione dell’evento “Infiorata Resistente”, tenutosi lo scorso giugno in piazza Sant’Agnese a Montepulciano.La direzione della zona Amiata-Val d’Orcia-Valdichiana Senese dell’Azienda Usl Toscana Sud Est esprime il proprio ringraziamento al Gruppo Scout Montepulciano 1 dell’Agesci e a tutta la comunità per il generoso contributo a favore dei propri piccoli assistiti.