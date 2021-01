Nuove Acque ha programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Montepulciano martedì 19 gennaio in via F.lli Braschi e via Repetti.Per tale motivo, dalle 9.00 alle 17.30 si potranno verificare abbassamenti di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione idrica nelle frazioni di Acquaviva, Salcheto, Tre Berte e Montepulciano Stazione.Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanei fenomeni di torbidità.