Nuove Acque rende noto che mercoledì 24 febbraio è stato programmato un intervento di manutenzione al serbatoio di Fortezza a Montepulciano.Dalle 8.30 alle 17.30 si potranno verificare abbassamenti di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione idrica nel centro storico, in Viale San Gallo, via dei Nacci, via Portella della Ginestra, via Elio Bernabei, viale Piero Calamandrei e via Cappelli.Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.