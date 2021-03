Potenziati gli orari di apertura del centro di raccolta rifiuti di via Forlì, a Montepulciano

La struttura, gestita da Sei Toscana, sarà a disposizione dei cittadini tutti i giorni, dal lunedì al sabato

Potenziato l’orario di apertura del centro di raccolta di Montepulciano, in località Stazione. Da lunedì prossimo, 22 marzo, la struttura sarà a disposizione dei cittadini tutti i giorni, dal lunedì al sabato, aumentando di dodici ore a settimana l’orario di apertura.Nello specifico, il centro di raccolta di via Forlì, a Montepulciano Stazione sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, per un totale di 30 ore di apertura settimanali.Oltre alla struttura di Stazione, è a disposizione dei cittadini anche il centro di raccolta di Valardegna che è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì e sabato dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18.“L’estensione dell’orario di apertura al pubblico – dice l’assessore all’ambiente Emiliano Migliorucci – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alle esigenze del cittadino. In questo periodo, ad esempio, aumenteranno molto i conferimenti di sfalci e potature, e potenziare gli orari di apertura del centro consentirà di intercettare con più facilità anche questi rifiuti. È anche in questo modo che l’Amministrazione cerca di contrastare il fenomeno degli abbandoni che rappresenta un danno ambientale ed economico per tutti. Invito i cittadini a utilizzare i due centri di raccolta comunali, o di chiamare il numero verde per il ritiro a domicilio”.Nei due centri di raccolta di Montepulciano possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto: ingombranti (come poltrone, divani e materassi, mobilia in genere), apparecchiature elettriche ed elettroniche (televisori, frigoriferi, videoregistratori e computer, lampade esaurite e neon), rifiuti metallici (come reti da letto, telai di bicicletta e scaffali), farmaci scaduti, pile e batterie, olio alimentare e minerale esausto, sfalci e potature, vernici, pneumatici.Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili ai centri di raccolta: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.