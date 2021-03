Montepulciano, alla Farmacia Comunale di Valiano tamponi rapidi gratis a studenti, loro famiglie e insegnanti

Test rapido, gratuito, da giovedì 25 marzo, su prenotazione, con la formula del drive-through

Da giovedì mattina, presso la Farmacia Comunale di Valiano, situata in via di Padule 1, sarà possibile sottoporsi al tampone rapido gratuito per la diagnosi del covid-19 previsto dalla Regione Toscana a favore del mondo della scuola, della formazione e dell’educazione.Per prenotarsi occorre chiamare il numero 366 9120803; il personale della farmacia, gestita dalla APSP Istituto “Maria Redditi”, opererà con la formula del “drive through”: dunque gli utenti potranno rimanere all’interno della propria auto, riducendo così i contatti e gli eventuali pericoli ad essi connessi.La misura, deliberata dalla Regione Toscana su proposta dell’assessore alla Sanità Simone Bezzini e scaturita da un accordo con le associazioni di categoria Federfarma e Cispel, è rivolto, su base volontaria, non solo agli scolari e studenti (0-18 anni) di tutte le scuole di ogni ordine e grado, agli studenti universitari e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e al personale scolastico; ma anche ai genitori (anche se separati o non conviventi, come ai relativi tutori o affidatari), ad altri familiari (sorelle, fratelli) e anche ai nonni non conviventi. Il progetto dura due mesi, è rinnovabile, e prevede un tampone gratuito al mese a persona.I tamponi a Valiano saranno effettuati orientativamente la mattina, scaglionati ogni 15 minuti. Al numero 366 9120803 risponderà personale sanitario in teleconsulto; il servizio darà anche risposte ai cittadini che hanno bisogno di consulenza farmaceutica e non possono muoversi da casa.Sarà cura del Comune di Montepulciano aggiornare l’elenco delle farmacie che aderiranno alla campagna.