Inaugurazione di una nuova biblioteca scolastica multimediale all’interno dei Licei Poliziani

Una nuova biblioteca scolastica multimediale all’interno dei Licei Poliziani di Montepulciano verrà inaugurata, nel massimo rispetto delle norme anticotagio, lunedì 10 maggio alle ore 10.30.La nuova biblioteca è stata recentemente rinnovata grazie ai fondi ministeriali nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Azione #24), all’impegno degli studenti delle classi 5C Scienze Applicate e 4A Liceo Scientifico guidate dalla supervisione delle professoresse Carmen Ametrano e Silvia Gennari.Gli studenti hanno dapprima sviluppato un progetto ex-novo per una migliore fruizione del notevole patrimonio librario posseduto dalla scuola, frutto dell’unione di due biblioteche precedenti e provenienti dalle antiche sedi del Liceo classico e del Liceo scientifico, poi hanno tecnicamente contribuito alla sistemazione dei locali rendendoli adatti a una serie di molteplici circostanze afferenti il vasto mondo del libro. Inoltre è stato digitalizzato l’intero catalogo, acquistati reader per la lettura di libri digitali e scanner sofisticati per la digitalizzazione di libri cartacei, rendendo di fatto la biblioteca un luogo di fruizione di contenuti ad ampio spettro.