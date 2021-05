A Montepulciano la presentazione del progetto ''Toscana, terra di libri antichi''

Presso la canonica del Tempio di San Biagio, un’intera giornata dedicata ad incontri e conferenze di argomento bibliografico

Da quando, nel XV secolo, le tecniche di stampa arrivarono sul suo territorio, la Toscana è sempre stata un formidabile crocevia di circolazione, commercio e conservazione di libri antichi. Bàstino a testimoniarlo le circa 600 biblioteche, tra pubbliche, accademiche, universitarie, ecclesiastiche e scolastiche, che si trovano in regione e che rappresentano il 10% del panorama nazionale.Ma, nonostante questa realtà, gli specialisti osservano che gli studi su questo importante segmento culturale sono andati progressivamente scemando.Anche con lo scopo di rivitalizzare l’attività di ricerca (ma non solo), nasce il progetto “Toscana, terra di libri antichi” che sarà presentato a Montepulciano sabato 8 maggio, alle 11.00, presso la canonica del Tempio di San Biagio, per un limitato numero di persone presenti ed in diretta streaming sulla pagina Facebook della Società Bibliografica Toscana.Il progetto si pone un duplice obiettivo, fotografare la situazione oggi esistente nel mondo del collezionismo e del commercio dl libro d’antiquariato in Toscana, con evidenti implicazioni anche economiche, ed offrire una sintesi del complesso fenomeno della circolazione libraria negli ultimi due secoli sul territorio regionale, con l’obiettivo di coprire le lacune ancora esistenti nella ricerca storica.L’iniziativa è della Società Bibliografica Toscana insieme all’Istituto per la valorizzazione delle Abbazie storiche della Toscana, associazioni entrambe aventi sede a Montepulciano, e coinvolge numerosi partner tra cui la Rotary International Fellowship of old and rare books and prints, di Firenze e il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca dell’Università Cattolica di Milano.Il piano che sarà presentato ha una durata triennale e prevede un ricco filone divulgativo, già avviato ma poi sospeso per l’emergenza sanitaria, articolato su incontri tematici di argomento bibliografico che toccheranno tanto i luoghi canonici della cultura libraria toscana sia sedi inconsuete ma legate a raccolte di opere a stampa.Particolarmente nutrito e qualificato il parterre dei relatori che prevede, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.La presentazione fa parte della più ampia giornata “ben venga maggio, il libro e ‘l gonfalon selvaggio”, ugualmente organizzata dalla Società Bibliografica Toscana e da altri soggetti tra cui il Comune di Montepulciano, in cui, fino al pomeriggio di sabato, si susseguiranno incontri e presentazioni sempre di tema librario.