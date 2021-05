Finisce fuori strada con l'auto: soccorso con l'elicottero Pegaso

I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle ore 11.20 di questa mattina, domenica 16 maggio, per un incidente stradale in via della Fornace nella frazione di Valiano a Montepulciano.Una vettura è finita fuori strada coinvolgendo il conducente, unico occupante il veicolo. Dopo essere stato liberato dalla squadra dei Vigili del fuoco, il conducente è stato affidato al personale sanitario del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.