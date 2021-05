Montepulciano, 20 anni di Palazzo Ricci: due cerimonie in streaming a giugno

A giugno 2021 l’Accademia Europea di Musica e Arte Palazzo Ricci di Montepulciano festeggia – per il momento in modo virtuale - il suo ventennale, una tappa fondamentale per un’istituzione straniera che aveva traguardi di prestigio, tra tutti il confronto con la cultura italiana.L’Accademia venne inaugurata ufficialmente nel giugno 2001 a conclusione dei lavori di ristrutturazione del palazzo cinquecentesco. Le attività erano già iniziate qualche anno prima, ma ospitate in varie residenze in attesa della fine dei lavori.Scopo principale dell’istituzione - nata da un suggerimento del compositore Hans Werner Henze che a Montepulciano aveva già creato il Cantiere Internazionale d’Arte - era quello di promuovere la qualità artistica, permettere l’incontro tra musicisti di diverse nazioni europee e sostenere le attività comunitarie dei giovani. Il Comune di Montepulciano ha partecipato attivamente al raggiungimento di questo traguardo.A venti anni di distanza l’Accademia non solo ha assolto questo suo iniziale disegno, ma ha anche raggiunto il risultato di farsi conoscere e stimare come polo di aggregazione italiano da tutte le università musicali europee.Prima della pandemia, tra febbraio e ottobre l’Accademia teneva circa 20 master class settimanali, 30 laboratori e meeting di studio, 60 concerti e brevi rassegne. I partecipanti sono stati più di 500 con 95 docenti. I pernottamenti ufficiali sono stati circa 5.000 ai quali si devono aggiungere familiari e amici che approfittano per visitare gli studenti e la città che li ospita. Un mix di successo tutto basato sulla qualità del lavoro e dell’ospitalità."Festeggeremo, in attesa di tempi migliori, con due cerimonie in streaming: il 2 giugno a Montepulciano a Palazzo Ricci interverranno rappresentanti istituzionali italiani e tedeschi a partire dal Sindaco di Montepulciano. Nell’occasione la violinista Ariadne Daskalakis, direttrice artistica dell’Accademia di Palazzo Ricci, e il pianista Alessio Tiezzi, direttore dell’Istituto di Musica Hans Werner Henze di Montepulciano, eseguiranno la Sonata primavera op. 24 di Beethoven e Liebesleid di Fritz Kreisler. La cerimonia sarà trasmessa il 3 giugno alle 20.30 su www.ntimedia.it Domenica 6 giugno la cerimonia sarà alla Filarmonica di Colonia, con il Ministro della Renania Westfalia e un concerto trasmesso sul sito della www.palazzoricci.com a partire dal 7 giugno.Abbiamo rimandato all’anno prossimo gli autentici festeggiamenti di musica in presenza delle autorità e sostenitori, ma i progetti e i programmi dell’Accademia già in questo anno avranno evidenti progressi e si potranno aumentare gli appuntamenti musicali e di studio. Buon ventennale a tutti."