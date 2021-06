Da sabato 5 giugno si sposta il mercato di Montepulciano Stazione

Posizione più comoda per operatori e clienti, già segnati nuovi parcheggi



Novità ormai alle porte per il mercato settimanale (e mensile) di Montepulciano Stazione: da sabato 5 giugno, per ora a titolo sperimentale, si sposta infatti dall’attuale sede di piazza Nazioni Unite a quella nuova di piazza Toscana, adiacente alla precedente, recentemente pavimentata.



Lo spostamento si è reso necessario per risolvere alcuni problemi logistici legati alla presenza dell’ufficio oostale e delle scuole medie. In tal modo si rende molto più agevole e sicuro l’accesso alle due strutture, senza dover attraversare il mercato.



La nuova sistemazione offre al tempo stesso soluzioni di maggiore confort sia ai consumatori, migliorando anche la situazione dei parcheggi, sia ai commercianti, che disporranno di spazi di dimensioni non inferiori a 8 metri per 4, più ampi di quelli precedentemente disponibili in piazza Nazioni Unite.



La sperimentazione tiene conto dell’attività del mercato di Montepulciano Stazione, molto intensa e florida, che si tende così a valorizzare ulteriormente, e aggiunge anche elementi di miglioramento, per esempio con l’installazione delle colonnine per l’approvvigionamento elettrico degli ambulanti, sempre a vantaggio sia degli operatori sia dell’utenza.



Lo modifica, deliberata dalla Giunta comunale dopo una fase di concertazione con le associazioni di categoria, rimarrà sicuramente in vigore, in via sperimentale, fino alla fine dell’anno; sarà anche oggetto di confronto con gli operatori economici e con le stesse associazioni di categoria, per valutarne gli effetti e per raccogliere proposte di correzione o miglioria.