''Nati per leggere'', a Montepulciano cofanetti ai bambini tra i 6 mesi ed i 3 anni

Comune e biblioteca per la formazione dei giovanissimi, la cultura, la fantasia

Sabato 12 giugno sarà per Montepulciano una giornata molto importante per l’educazione, per la formazione di cittadini responsabili, per l’amore per la lettura, per stimolare nei giovanissimi la fantasia e la voglia di sapere.Nell’ambito del progetto Nati Per Leggere saranno infatti per la prima volta consegnati ai bambini, a cura dell’Assessorato al Sociale, i cofanetti omaggio contenenti libri adatti alla più tenera età.Così, alle 11.30 nel giardino della Fortezza, per le famiglie residenti nel capoluogo ed a Sant’Albino, e alle 17.00, presso il Centro visite del lago di Montepulciano, per le famiglie residenti nelle altre frazioni, ai 200 bambini nati tra il 1 gennaio 2018 ed 31 dicembre 2020 saranno regalate le preziose confezioni.In realtà non si tratterà di una semplice cerimonia di consegna: saranno infatti anche letti alcuni brani, a cura del personale della biblioteca comunale, ma soprattutto sarà un’occasione di incontro in cui la cultura si fonderà con la formazione e che proverà a soddisfare quel bisogno tanto avvertito di socialità, di una vita condotta collettivamente, fondamentale per la crescita anche dei più piccoli.Alla popolare iniziativa Nati Per Leggere, della Regione Toscana, il Comune di Montepulciano ha aderito fin dalla sua creazione, attraverso l’Istituzione Biblioteca archivio storico “Piero Calamandrei”.Sempre sabato, al lago di Montepulciano, Riserva Naturale Regionale, dalle 17.30, avrà inizio un vero e proprio incontro con la lettura. Ancora grazie alla collaborazione della biblioteca, tutti i bambini, anche quelli più grandi, potranno ascoltare passaggi letterari più lunghi, volando con la fantasia sopra lo specchio d’acqua, sui canneti e sulla natura che lo circondano.All’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, collaborano anche il circolo Legambiente e l’associazione Tre Berte - Amici del Lago di Montepulciano. Per informazioni, chiamare i nn. 0578 716876 o 339 2915274. Nell’allestimento saranno rispettate le normative sanitarie anti-contagio.