Al Lago di Montepulciano, incontro con il camminatore Simone Frignani

Riscoprire, collegare, valorizzare per il turismo “più” slow angoli meno battuti

Nel 2019 ben 7.000 pellegrini hanno percorso il Cammino di San Benedetto, 300 km in 16 tappe da Norcia a Cassino, luoghi di nascita (anno 480) e di morte (547) del santo. E nel 2020, nonostante il lockdown, sono stati comunque 5.000.Sono tanti, dunque, gli italiani (e non solo) che amano attraversare a piedi territori meno conosciuti, talvolta dimenticati, sicuramente estranei alle grandi direttrici di comunicazione.Ad aver creato il Cammino di San Benedetto (che è anche una guida, edita da Terre di Mezzo) è Simone Frignani, docente di religione che da anni percorre tutta l’Italia a piedi e in bicicletta e che martedì 29 giugno, alle 18.15, al Lago di Montepulciano, sarà protagonista di un appuntamento della serie “Incontri”, promossa dalla Biblioteca comunale - Archivio storico “Piero Calamandrei” di Montepulciano, in collaborazione con il Comune.Gli “Incontri” di matrice poliziana non sono immediatamente legati alla produzione di libri ma si rivolgono a personaggi che, con la propria azione, con il proprio lavoro, stanno caratterizzando la scena sociale e culturale italiana.Frignani, emiliano, una laurea in biologia ed esperienze professionali nell’industria della ceramica e nell’organizzazione di iniziative turistiche per i giovani, ora inventa, traccia e promuove cammini a piedi lungo lo stivale, da vero pioniere dei viaggi slow ma con un forte accento spirituale. A lui si devono anche i cammini “Italia coast to coast” e “La via degli Dei”.“Frignani – anticipano gli organizzatori - racconterà come è riuscito a collegare di nuovo, dopo secoli, e a ridare la giusta dignità e vita a territori abbandonati e sconosciuti, difficili da raggiungere, facendoli rinascere, creando una nuova coscienza di bellezza, di socialità e di economia che si era perduta”.Significativa del tipo di passione che anima il personaggio, la posizione che ha espresso sulle priorità da osservare rispetto ai cammini: “Dico sempre ai Comuni che occorre fare la manutenzione dei percorso, invece si tende a fare soprattutto promozione, ma è sbagliato”.Insomma, un personaggio ideale per lo scenario che accoglierà l’incontro, il centro visite “La Casetta” del Lago di Montepulciano, Riserva naturale della Regione Toscana, e per la forte attenzione che in questa fase le Istituzioni e i movimenti del territorio stanno dedicando alle attività all’aperto, ai cammini, ai percorsi ciclistici, a paesaggi da percorrere e gustare.L’incontro è a partecipazione libera e gratuita, avrà inizio alle 18.15 e si protrarrà per circa un’ora e mezza.Collaborano alla serie “Incontri”, la Libreria Centofiori, La Valdichiana e la Residenza Stuart.