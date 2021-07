Bruscello Poliziano 2021: le musiche di ''Bertoldo''

Il direttore musicale Alessio Tiezzi presenta le musiche del Bruscello che andrà in scena dal 12 al 15 agosto a Montepulciano

Cresce l'attesa per l'edizione 2021 del Bruscello Poliziano, che porterà in scena dal 12 al 15 agosto sul sagrato del duomo di Montepulciano la nuova versione di “Bertoldo”. Il direttore artistico musicale della compagnia popolare, Alessio Tiezzi, presenta le musiche del Bruscello 2021.“Bertoldo porta già con sé degli indizi importanti, noi li abbiamo seguiti. Abbiamo dato spazio a quelle che sono le musiche della tradizione e a quello che è stato lo sviluppo musicale durante gli ultimi quindici anni per il Bruscello. La musica presenterà una scrittura che si rifà alla tradizione colta, con richiami popolari molto forti. Sia il coro che l’orchestra c’erano anche anno scorso, ma il coro non aveva funzione scenica mentre quest’anno si, come da tradizione è il fulcro della rappresentazione. L’orchestra è al completo, ma pensata per questa opera dando risalto ai fiati che aggiungono un sapore quasi bandistico e popolare.”I bruscellanti stanno proseguendo con le prove in presenza, che occuperanno le settimane che ci separano dalla prima. Il Bruscello 2021 ha l'obiettivo di cominciare il percorso per il ritorno alla normalità, non essendosi fermato neppure durante la pandemia.“Potere tornare alle prove in presenza significa tanto per noi – spiega Alessio Tiezzi -. Il Bruscello è comunità, solidarietà, comunicazione, ma soprattutto socializzazione e gli schermi rendevano tutto molto piatto. Avverto una sensazione positiva che mi porta a pensare che ormai la paura e il terrore, nei limiti del plausibile, stiano lasciando spazio alla voglia e alla necessità di stare insieme.Il Bruscello assieme al Cantiere e alle altre manifestazione poliziane è riuscito a mandare un grande segnale di vicinanza e supporto alla comunità. Le tradizioni non si sono fermate nonostante il disagio e la popolazione ha potuto aggrapparsi a loro per respirare. Riuscire a dare un contributo alla comunità: è questo il merito più grande. Mai mettere in dubbio il riuscire a farlo.“