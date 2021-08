A Montepulciano arriva ''Calici di Stelle''

Si terrà martedì 10 agosto e si svolgerà garantendo la normativa vigente anti Covid-19

A Montepulciano fervono i preparativi per la 20ª edizione di "Calici di Stelle" che si terrà il 10 agosto. L'iniziativa, promossa dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, è l'occasione per lasciarsi conquistare dal Rosso di Montepulciano DOC e il Vino Nobile di Montepulciano DOCG in alcuni dei luoghi più suggestivi della perla del ’500 in abbinamento ai sapori del territorio."Calici di Stelle" si svolgerà in osservanza della normativa vigente anti Covid-19 e delle recenti modifiche apportate in materia di Green pass, permettendo di vivere l’atmosfera dell’evento in totale sicurezza.Le sei location selezionate sono all’aperto e l’ingresso è possibile con prenotazione anticipata fino a esaurimento posti.Per ogni prenotazione, che dà diritto ad una degustazione in una delle sei location, sarà preassegnato un posto a sedere al tavolo, garantendo la distanza minima di un metro tra i partecipanti.Per l’ingresso all’evento sarà necessario essere in possesso del Green Pass. La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese ha deciso di aggiungere un elemento di rassicurazione nei confronti di coloro che non sono in possesso del Green Pass: esibendo la prenotazione dell’evento sarà possibile effettuare un tampone rapido gratuito presso la piazza principale di Montepulciano.Il punto per effettuare il tampone sarà allestito presso il Palazzo Comunale in Piazza Grande dalle ore 16 alle ore 21. È consigliata la prenotazione anticipata del tampone nel momento di acquisto del ticket.