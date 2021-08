Successo per la prima di ''Bertoldo'' con le premiazioni del Bruscello Poliziano 2021

Consegnati i premi “Cantastorie” a Tofanini, Mosconi e Bernardini

La prima serata della nuova edizione del Bruscello Poliziano, tornato alla sua consueta forma dopo la versione straordinaria dello scorso anno, ha fatto registrare ottimi apprezzamenti da parte del pubblico, che è accorso in Piazza Grande per assistere alla prima rappresentazione di “Bertoldo, Bertoldino e...”.Lo spettacolo si è svolto nel pieno rispetto delle normative sanitarie anticontagio e ha rappresentato un importante momento di socialità per tutta la comunità poliziana, che ha saputo farsi forza e ricominciare il ritorno alla normalità nonostante il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Uno spettacolo divertente che mette in luce l'importanza e la vivacità della Compagnia Popolare del Bruscello, che da 82 anni anima i giorni di Ferragosto a Montepulciano.Come ormai da tradizione, durante la serata si sono svolte le premiazioni del “Premio Cantastorie”, assegnato ogni anno dalla famiglia Crociani in memoria di Arnaldo e Giorgio Crociani ai bruscellanti che si sono maggiormente distinti nella manifestazione. I due premi sono andati a Letizia Tofanini, storica bruscellante e autrice dell'apprezzato libretto di Sant'Agnese, e a Marco Mosconi, per la passione dimostrata e per le preziose regie che hanno arricchito lo spettacolo. Per la categoria dedicata ai bambini, con auspicio di formare i bruscellanti del futuro, sono stati premiati Enea, Asia e Nora Mariotti.Un premio speciale è stato inoltre assegnato a Stefano Bernardini, che ha raggiunto i 50 anni di Bruscello: un obiettivo fuori dal comune, per un bruscellante che ha iniziato da bambino e che ha interpretato i ruoli di popolano e soldato, passando per la regia e la coreografia. Proprio quest'anno Bernardini è il protagonista del Bruscello, con la sua interpretazione di “Bertoldo”, una degna celebrazione di 50 anni di carriera.Il Bruscello Poliziano andrà in scena fino al 15 agosto in Piazza Grande con le repliche di “Bertoldo, Bertoldino e...”. Ricordiamo che per accedere allo spettacolo, come da normative anticontagio in vigore, è necessario esibire il Green Pass o un tampone negativo effettuato entro 48 ore. Per informazioni e prenotazioni: www.bruscello.it