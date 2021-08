Bruscello Poliziano 2021: la soddisfazione dei bruscellanti e l'appuntamento alla prossima edizione

Dopo quattro serate di repliche all'insegna della tradizione e del divertimento, i bruscellanti rinnovano l'appuntamento all'edizione 2022 dell'evento

Si è conclusa con successo di pubblico e grande soddisfazione da parte dei bruscellanti l'edizione 2021 del Bruscello Poliziano: quattro serate di repliche all'insegna della tradizione e del divertimento, dal 12 al 15 agosto, in cui gli interpreti e l'orchestra della Compagnia Popolare hanno portato sul sagrato del Duomo di Montepulciano la nuova versione di “Bertoldo, Bertoldino e... ”. Un appuntamento ormai irrinunciabile e che non si è fermato nonostante l'emergenza sanitaria in corso, a dimostrazione del suo importante ruolo nella vita sociale e culturale del territorio.«È stata un’edizione faticosa, ma la soddisfazione che è arrivata da queste quattro serate è talmente grande che ripaga ogni sforzo. Siamo riusciti ad allestire uno spettacolo in molto meno tempo del necessario, riuscendo ad ottemperare alle normative covid, sia per i bruscellanti che per il pubblico - afferma Marco Giannotti, presidente e “storico” della Compagnia Popolare del Bruscello -. Abbiamo eseguito circa 400 tamponi per tutti i partecipanti che si sono alternati nel corso dei giorni di prova e di spettacolo. Sono state serate splendide, un pubblico numeroso fino all’ultima sera, che si è divertito insieme a noi. Soprattutto in quest’ultima serata, in cui tradizionalmente avvengono scherzi tra bruscellanti e fuori programma in scena».«È stato un Bruscello ottimo, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista della qualità - dichiara Franco Romani, direttore artistico della Compagnia -. Siamo soddisfatti, così come soddisfatto è stato il pubblico, che si è goduto uno spettacolo comico e brillante. In origine, quello di quest’anno doveva essere un Bruscello dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante, ma abbiamo preferito portare la materia comica di Bertoldo, con le sue beffe e le sue goliardie, per regalare agli spettatori un po’ di leggerezza dopo un periodo difficile, come quello che abbiamo vissuto».«Il pubblico si è appassionato ai personaggi, ha seguito con particolare coinvolgimento le vicende comiche di Bertoldo, Bertoldino, re Alboino - aggiunge Alessandro Zazzaretta, cantastorie della Compagnia -. Ho visto persone ritornare più volte a vedere lo spettacolo e questo mi ha fatto particolarmente piacere».La Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano archivia quindi con successo l'edizione numero 82, un risultato importante e non scontato in un periodo così complicato, e rinnova a tutti l'appuntamento all'estate 2022 per una nuova edizione del Bruscello.