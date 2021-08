I Vigili del Fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle ore 12.30 di oggi, mercoledì 25 agosto, per soccorrere un cane rimasto intrappolato in un cunicolo nel terreno.E' accaduto sulla Strada Statale 146 Sud, nel comune di Montepulciano. Il cane è stato liberato dal personale intervenuto ed estratto in buone condizioni di salute.