Tre concerti all'Accademia di Palazzo Ricci di Montepulciano

L’Accademia di Palazzo Ricci di Montepulciano ospita questo fine settimana tre concerti. Uno è di canto e si tratta di un gruppo di studenti della Masterclass di Thomas Heyer insegnante al Conservatorio di Francoforte. Al pianoforte Klaus Roth. Programma con Arie e Lieder di Donizetti, Mozart, Wagner Puccini e Verdi. Appuntamento per venerdì 3 settembre alle ore 18.00 nel Salone dei concerti.



Il giorno successivo, sabato 4, sempre nel Salone, doppio concerto di pianoforte con gli allievi della pianista americana Nina Tichman che, tanto per dire, ha vinto concorsi come il Busoni, il Mendelssohn e il Casa Grande e il tedesco Claudio Martinez Mehner formatosi tra Madrid e Mosca con maestri leggendari. Gli studenti eseguono un programma a base di musiche di Chopin, Liszt, Schubert, Mozart e altri diviso in due concerti: una matinée alle 11.30 e una pomeridiana alle 18.30.

Biglietti a 7,00 € / 5,00 € per studenti e residenti



Accademia di Musica e Arte di Palazzo Ricci, Montepulciano

presenta

TRIPLO CONCERTO

3 settembre alle 18.00 Concerto di canto con la Masterclass di Thomas Heyer

Musiche di Donizetti, Mozart, Wagner Puccini e Verdi



4 settembre alle 11.30 Concerto di pianoforte con i partecipanti della Masterclass di

Nina Tichman e Claudio Martinez-Mehner.

Musiche di Chopin, Liszt, Schubert, Mozart



4 settembre alle 18.00 Concerto di pianoforte con i partecipanti della Masterclass di

Nina Tichman e Claudio Martinez Mehner.

Musiche di Chopin, Liszt, Schubert, Mozart



Montepulciano, Palazzo Ricci, Salone dei concerti