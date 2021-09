Montepulciano, all'Accademia di Palazzo Ricci l'Ensemble SoNoRo

Tornano all'Accademia di Palazzo Ricci di Montepulciano gli acclamati componenti dell’Ensemble SoNoRo guidati dalla viola di Razvan Popovici con Frans Helmersson violoncello, Diana Ketler pianoforte, Pauls Putnins voce, Mihaela Martin al violino e i borsisti del SoNoRo Interferenze 2021.



Una formazione duttile, estroversa, dal suono luccicante, che quest’anno si concentra sui grandi autori dell’800 musicale. Il romanticismo tedesco attraversato da una profonda sacramentale idea di nazione.



Due i concerti: venerdì 17 alle 18.00 nel Salone di Palazzo Ricci e sabato 18 alle ore 18.00 nella Sala Falcone dell’ex-tribunale, attuale sede dell’Istituto di Musica. Il programma dei due concerti prevede tre composizioni di Brahms, il Quintetto per archi n. 2, in Sol maggiore, opus 111; il Sestetto per archi n. 2, in Sol maggiore, opus 36 e i Due Canti per voce, viola e pianoforte, opus 91. Quindi George Enescu con Serenade lointaine per trio con pianoforte; Ludwig van Beethoven e le sue 25 Canzoni scozzesi, opus 108; Ernest Chausson con la Chanson perpétuelle per quintetto con pianoforte e voce, opus 37; Modest Mussorgsky con Canti e danze della morte; Pjotr Iljitsch Tchaikovsky, Nel mezzo del ballo, opus 38; Sergei Rachmaninoff Nel silenzio della misteriosa notte, opus 4; e Alexander Borodin Per le Rive della Patria Lontana.



I SoNoRo sono diventati sorgente di una città in fermento culturale, Bucarest, e si sono fatti conoscere poi in tutta Europa. Un concerto di altissimo livello, da non mancare.



Accademia di Musica e Arte di Palazzo Ricci, Montepulciano

presenta

INTERFERENZE 2021

con l’ENSEMBLE SoNoRo BUCAREST e i borsisti del SoNoRo Festival Bucarest

Direzione di Razvan Popovici; Mihaela Martin violin, Răzvan Popovici viola, Frans Helmersson violoncello,

Diana Ketler pianoforte, Pauls Putnins voce, Young Master Cristian Sandrin, pianoforte.

Johannes Brahms - Quintetto per archi n. 2, in Sol maggiore, opus 111

Johannes Brahms - Sestetto per archi n. 2, in Sol maggiore, opus 36

George Enescu - Serenade lointaine per trio con pianoforte

Ludwig van Beethoven - 25 Canzoni scozzesi, opus 108

Ernest Chausson - Chanson perpétuelle per quintetto con pianoforte e voce, opus 37

Johannes Brahms - Due Canti per voce, viola e pianoforte, opus 91

Modest Mussorgsky - Canti e danze della morte

Petr Ilic Cajkovskij - Nel mezzo del ballo, opus 38

Sergei Rachmaninoff - Nel silenzio della misteriosa notte, opus 4

Alexander Borodin - Per le Rive della Patria Lontana