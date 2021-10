Montepulciano, collegata la zona artigianale di Acquaviva al depuratore di Corbaia

Lavori svolti da Nuove Acque in collaborazione con il Comune di Montepulciano

E’ giunta a compimento un’opera pubblica non particolarmente visibile ma molto attesa ed importante per la comunità di Acquaviva e per l’Amministrazione comunale di Montepulciano.Si sono infatti conclusi i lavori di realizzazione della condotta che collega la zona artigianale di Via del Santo con il depuratore di Corbaia, a Montepulciano Stazione; con questa opera i reflui provenienti dall’area produttiva potranno raggiungere la fognatura pubblica e, grazie al posizionamento di una pompa di sollevamento, confluire nell’impianto di depurazione.Il lavoro, consistente nella realizzazione di una nuova condotta fognaria della lunghezza di circa 400 metri, è il risultato di un autentico “gioco di squadra” tra la società Nuove Acque ed il Comune.Il gestore del ciclo dell’acqua ha, infatti, fornito i materiali, compreso l’impianto di sollevamento, mentre il lavoro di messa in opera delle tubazioni è stato eseguito dal personale comunale.La stazione di sollevamento è stata realizzata andando a modificare le preesistenti vasche di decantazione, con un apprezzabile miglioramento, anche estetico, dovuto alla ripulitura dalla vegetazione nel frattempo sviluppatasi.La nuova condotta fognaria è in funzione dall’estate ed alle utenze interessate viene prospettata la possibilità di allacciarsi alla fognatura ed adeguare i propri impianti interni.“Compiamo un passo avanti sul piano del miglioramento dei servizi essenziali e della vivibilità del territorio - commenta il vicesindaco di Montepulciano Alice Raspanti, che ha anche la delega ai Lavori pubblici - Quest’opera era molto attesa, il lavoro di squadra realizzato con Nuove Acque ha dato risultati eccellenti, un plauso va anche al nostro personale che, anche in questa circostanza, ha dimostrato competenza e professionalità”.“Con la nuova condotta fognaria di Montepulciano introduciamo, di concerto con l’Amministrazione Comunale, importanti miglioramenti sul territorio, sia da un punto di vista ambientale, sia sulla vivibilità urbana - ha dichiarato Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque -. Siamo molto contenti di aver offerto il nostro contribuito anche in quest’area. Come azienda radicata sul territorio, teniamo particolarmente alle esigenze delle nostre comunità e siamo costantemente impegnati nel dialogo con le amministrazioni locali per trovare le migliori soluzioni per il trattamento delle acque”.