Montepulciano, terminati i lavori del Consorzio di Bonifica in località Totona

Prosegue in Valdichiana il piano delle attività della bonifica del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. E’ stata messa in sicurezza l’area artigianale di Montepulciano con una manutenzione ordinaria sul fosso Caselle che scorre in località Totona.L’efficienza idraulica del corso d’acqua è stata ripristinata con un lavoro realizzato in due fasi: in primavera è avvenuta la decespugliazione della vegetazione infestante in eccesso nell’alveo, che aumentava il rischio di esondazioni, effettuata con mezzi manuali.Il periodo di semina dei campi ha impedito di completare l’intervento, che è ripartito nelle scorse settimane, con il taglio selettivo delle piante pericolanti, ormai secche e in procinto di cadere nell’alveo: proprio la presenza di alberi era il principale ostacolo al regolare scorrimento delle acque verso valle.I lavori, come sempre eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua, avevano l’obiettivo di limitare i rischi nella zona artigianale, ricche di strutture produttive.