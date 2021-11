Montepulciano riceve la Bandiera Azzurra dall’olimpionico Maurizio Damilano

Il marciatore, oro a Mosca 1980, consegnerà il riconoscimento al Sindaco



Un intero fine settimana dedicato alla corsa, all’attività fisica, al benessere. E’ quello che si appresta a vivere Montepulciano in occasione dell’assegnazione da parte della Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) del riconoscimento denominato “Bandiera Azzurra – Città della corsa e del cammino”.



Due gli appuntamenti cardine, patrocinati dalla Regione Toscana: sabato mattina l’incontro sul tema sport e salute con gli studenti dei Licei Poliziani e dell’Istituto Superiore Valdichiana, trasmesso in diretta Facebook e TV, su NTi canale 271, e domenica mattina, alle 9.30, l’inaugurazione del percorso “Emozioni in cammino”, un anello di 5.300 metri tracciato nel centro storico e al di fuori dell’abitato per muoversi in un ambiente equilibrato ed invitante.



In entrambi i casi ambasciatore d’eccellenza della Bandiera Azzurra sarà l’olimpionico Maurizio Damilano, medaglia d’oro nella 20 km di marcia a Mosca 1980, ideatore e coordinatore del progetto.



Insieme all’ANCI (Associazione Comuni d’Italia), la FIDAL ha creato il riconoscimento di “Bandiera Azzurra – Città della corsa e del cammino” con l’intento di incrementare il movimento e migliorare la salute dei cittadini, specialmente in quei casi di sedentarietà ormai fin troppo diffusi a livello nazionale in tutte le fasce d’età. Il fine del progetto è quindi quello di costituire una rete di città virtuose in grado di offrire un’adeguata possibilità di praticare corsa e camminata attraverso aree e percorsi, ideando anche eventi dedicati.



Il Comune di Montepulciano, riconoscendo tra i propri obiettivi primari quello della promozione della salute e la diffusione delle buone pratiche ad essa legate, ha deciso quindi di aderire in primo luogo al network “Città della corsa e del cammino”; dopo questo passaggio ha poi potuto candidarsi per ottenere il riconoscimento di Bandiera Azzurra, studiando e tracciando un percorso di 5,3 km che è stato poi certificato da un tecnico “misuratore” della Fidal.



Per il 2021 Montepulciano si aggiunge quindi a Genova, Bellusco e Cinisello Balsamo come Comune meritevole del riconoscimento che certifica e qualifica l’impegno nella pratica della corsa e del cammino come strumenti di benessere e di una migliore qualità della vita.



Il percorso “Emozioni in cammino”, realizzato in collaborazione con La Chianina – Running, parte da viale Sangallo e vi ritorna dopo aver attraversato la parte monumentale di Montepulciano e concesso anche un assaggio degli aspetti paesaggistici a valle della città.



Questi i passaggi salienti: colonna del Marzocco, piazza dell’Erbe, via dell’Opio nel Corso, via del Poliziano, via di San Donato, piazza Grande (quota massima), via Ricci, Arco del Paolino, Porta dei Grassi, San Biagio, viale della Rimembranza, Strada di Martiena, via dell’Acqua Puzzola, piazzale Nenni, scalette e sottopasso che portano a Poggiofanti, viale Sangallo.



Il fondo – che rimarrà permanentemente e adeguatamente segnalato – alterna a brevi tratti di asfalto un ampio sviluppo sulla pietra serena, tipico e suggestivo lastricato del Centro Storico, senza poi disdegnare una non trascurabile escursione sullo sterrato, lungo una tipica strada bianca senese che, costeggiando vigneti, uliveti e spettacolari calanchi, risulta perfettamente praticabile e regala stupende suggestioni.



L'altimetria propone continui saliscendi che rendono ritmata la camminata ma che sono affrontabili da chiunque, anche senza particolare allenamento. Il tutto è immerso in un'aria di collina particolarmente raffinata e in una condizione di tranquillità, esente da traffico eccessivo, che aumenta la godibilità della proposta.



Ad accompagnare i partecipanti alla passeggiata domenicale, aperta a tutti, sarà proprio Damilano, dunque un compagno prestigioso e d’eccezione. L’iscrizione è gratuita, per essere ammessi occorre il Green Pass.