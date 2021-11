Montepulciano contro il bullismo: incontri e dialoghi online tra tutti i cittadini

Martedì 16 novembre primo appuntamento in videoconferenza

Nell’ambito di un ampio progetto che punta a far dialogare tutti i cittadini su argomenti che toccano la comunità, il Comune di Montepulciano propone tre incontri online su un tema attuale e urgente, il bullismo, nelle sue declinazioni più attuali: hate speech, linguaggio d’odio; revenge porn, vendette a sfondo sessuale, soprattutto verso ex-partner; body shaming, disprezzo e derisione su caratteristiche fisiche e somatiche.Si tratta di fenomeni purtroppo presenti anche in realtà piccole a apparentemente esenti da tali storture, in cui sono coinvolti soprattutto giovanissimi e che richiedono una risposta pronta, basata anzitutto sulla conoscenza; per questo l’obiettivo principale del progetto è sensibilizzare l’intera comunità, coinvolgendo famiglie, scuole, associazioni, istituzioni in un processo di riconoscimento e contrasto del bullismo e delle sue derivazioni.Nei primi due incontri, dopo le brevi relazioni introduttive, tutti potranno porre domande, esporre la propria opinione e formulare proposte.Il materiale raccolto sarà utilizzato nel terzo incontro per la costruzione di un documento d’intenti condiviso, capace di coinvolgere tutti in un’azione di responsabilizzazione e sensibilizzazione.Questo il calendario degli incontri:Martedì 16 novembre 2021, ore 21.00Hate speech – Parole d’odioModeratore, Prof. Donato LanzaraPer collegarsi, cliccare qui -> https://meet.google.com/whc-gwqd-ztt Altrimenti digitare o copiare e incollare il link nella barra degli indirizzi del proprio browserMartedì 14 dicembre 2021, ore 21.00Revenge pornInterventi di Valentina De Pascali, Vice-Comandante Servizio Associato Polizia Municipale Montepulciano – Torrita di Siena, e Alessio Pieri, PsicologoPer collegarsi, cliccare qui -> https://meet.google.com/ofy-xegi-gcz Altrimenti digitare o copiare e incollare il link nella barra degli indirizzi del proprio browserMartedì 18 gennaio 2022, ore 21.00Sintesi finale, approvazione documento d’intentiPer collegarsi, cliccare qui -> https://meet.google.com/jjx-gamd-ojm Altrimenti digitare o copiare e incollare il link nella barra degli indirizzi del proprio browser