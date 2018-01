Un operaio 47enne di Acquaviva di Montepulciano è rimasto ferito in un incidente sul lavoro attorno alle 11.30 di questa mattina, martedì 2 gennaio.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto in un dirupo profondo alcuni metri in località Ponte alle Caselle a Badia Prataglia (AR). Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalla zona impervia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e gli uomini del Sast.L'uomo è stato trasferito con l'elisocorso Pegaso al policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena.