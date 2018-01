Montepulciano, i Carabinieri arrestano cittadino rumeno per tentato furto aggravato

I Carabinieri della Compagnia di Montepulciano effettuano un controllo straordinario del territorio in Valdichiana

E’ stata una segnalazione al 112 di un attento automobilista che ha permesso a una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montepulciano di arrestare per tentato furto aggravato uno dei due malviventi che, a Montepulciano – frazione Stazione - nei pressi dell’area di servizio Montepulciano Ovest, stavano tentando di mettere in moto e rubare un autocarro della ditta “Valdichiana Carrelli”, con sede ad Acquaviva di Montepulciano. Fuggito invece il complice, il quale - approfittando del buio - è riuscito a dileguarsi nei campi circostanti.L’arrestato, Z. S. G., 30 enne rumeno residente a Tivoli in provincia di Roma, specializzato in furti di automezzi e macchine operatrici, già nel 2017 era stato condannato a un 1 anno e 6 mesi per un fatto analogo. Per l’uomo, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Siena presso cui rimarrà in attesa dei provvedimenti dell’A.G.E’ stata quella appena descritta l’operazione di servizio più significativa nell’ambito di una più vasta attività di controllo del territorio che i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano hanno condotto in questo fine settimana in diversi comuni della Valdichiana.L’attività ha portato alla denuncia in stato di libertà di un automobilista che, sulla base di quanto rilevato con l’etilometro, era alla guida in stato di ebbrezza; alla segnalazione amministrativa nei confronti di un giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti e a diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.Contrasto e repressione delle truffe agli anziani, furti di autoveicoli, in casa e negli esercizi commerciali, spaccio di stupefacenti nei luoghi di abituale ritrovo dei giovani, questi gli obiettivi che i militari hanno individuato come prioritari in Valdichiana e che – con la collaborazione dei cittadini – come nel caso appena descritto del cittadino rumeno arrestato, sono riusciti a raggiungere.