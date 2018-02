Montepulciano, continua il festival del teatro amatoriale con ''Plaza, suite 719''

Sabato 3 febbraio al Teatro dei Concordi di Acquaviva una commedia brillante messa in scena dal Laboratorio Terzo Millennio

Continuano gli appuntamenti con l’edizione 2018 il Festival Nazionale del Teatro Amatoriale, organizzato dall’associazione “Il Fierale” presso il Teatro dei Concordi di Acquaviva. Dopo il successo delle precedenti edizioni, proseguono le esibizioni delle compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia, i cui spettacoli saranno giudicati dal pubblico e premiati alla fine del mese di aprile.Il secondo appuntamento del festival si terrà sabato 3 Febbraio alle ore 21:15 con lo spettacolo “Plaza, suite 719” messo in scena dal Laboratorio Terzo Millennio. Si tratta di un gruppo teatrale nato nel 1996 e proveniente da Cengio, in provincia di Savona, che nel corso degli anni ha raggiunto una notevole esperienza nel teatro amatoriale con spettacoli di Chapman, Molière, Goldoni e Shakespeare.“Plaza, suite 719” è una commedia brillante di Neil Simon, tradotta da Maria Tereza Petruzzi. La trama in breve: in una suite di un albergo di lusso, insieme a un arredo di classe, si può trovare anche un discreto campionario di miserie umane. Esilaranti, ma pur sempre miserie. Neil Simon è un maestro nel dipingere ritratti di persone così umane che più umane non si può e ci fa ridere di gusto delle loro miserie: finché non ci rendiamo conto che in quegli esseri umani, apparentemente così distanti da noi, possiamo specchiarci noi stessi. In questa suite, in particolare, vediamo agitarsi senza ritegno il padre di una sposa riluttante, la madre sull’orlo di una crisi di nervi, due coniugi di mezza età in piena crisi matrimoniale, un ricco produttore cinematografico che, per occupare un po’ di tempo libero, ha deciso di sedurre un’ex compagna di gioventù, e infine la tragedia di due preziosi biglietti per vedere Pavarotti nella sua ultima Tosca al Metropolitan Opera House improvvisamente scomparsi…I biglietti per lo spettacolo e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562