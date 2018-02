Nuove Acque, Montepulciano e Cortona: manutenzione della rete idrica

Martedì 6 febbraio, i tecnici di Nuove Acque hanno programmato un doppio intervento di manutenzione della rete idrica tra Cortona e Montepulciano.A Montepulciano, sempre martedì 6 febbraio, verrà eseguito un intervento di manutenzione al serbatoio di Ascianello, dalle 9.00 alle 13.30, quando si verificheranno abbassamenti di pressione e brevi interruzioni nell’erogazione di acqua potabile nella frazione di Abbadia di Montepulciano.Al momento del ripristino del servizio, non sono da escludere lievi fenomeni di torbidità.A Cortona, durante i lavori, dalle 8:00 alle 12:00, potranno verificarsi momentanee interruzioni dell’erogazione idrica associate a fenomeni di abbassamento di pressione a Camucia in piazza Chateau Chinon, piazza Europa, via darwin, via Duccio Galimberti, via Aldo Capitini, via dei Mori, via Sandrelli, via S. Lavagnini, via di Murata, via Ugo Foscolo, via Gandi, via La Pira, via del Frantoio, loc. Biricocco, Vallone, viale Gramsci e zone limitrofe.Al momento del ripristino del servizio, non sono da escludere lievi fenomeni di torbidità, che potrebbero protrarsi nella giornata successiva.