Sacchetto-selvaggio: a Montepulciano potrebbero scattare le sanzioni

Contenitori dei rifiuti abbandonati, Polizia Municipale in azione

Nel fine settimana appaiono le buste, al di fuori dei turni del porta-a-porta

Basta con l’abbandono-selvaggio dei sacchetti dei rifiuti nel Centro Storico di Montepulciano durante il fine settimana. Dopo numerose segnalazioni ed altrettanti inviti alla cittadinanza ad assumere un atteggiamento più corretto e rispettoso, il Comune mette in campo la Polizia Municipale per stroncare questo malvezzo.In presenza di sacchetti abbandonati nel week end vicino ai cestini di cortesia (o addirittura infilati negli stessi) e destinati a rimanere in vista fino al lunedì, gli operatori di PM potranno provare ad identificare l’autore del gesto ed assumere i provvedimenti conseguenti. Si ricorda che già abbandonare i contenitori per la raccolta differenziata (che nel Centro Storico di Montepulciano viene effettuata con il “porta-a-porta”) al di fuori dei giorni prefissati rappresenta una violazione; nel caso in cui il sacchetto sia riconducibile a chi lo ha abbandonato può scattare la sanzione.Ma intanto si prova la strada della ragionevolezza e del buonsenso: dal Comune parte infatti un nuovo appello affinché nessun tipo di sacchetti dei rifiuti venga più abbandonato il sabato dopo l’orario di ritiro o la domenica in angoli del Centro Storico che meriterebbero ben altra cura. “Se un abitante compie un gesto del genere, colpisce anzitutto l’ambiente nel quale vive, che vuole che sia tenuto pulito e che probabilmente ama (o ammira)” si dice dall’Ente. “Basta pensarci un momento per cambiare idea ed attendere il giorno del comodissimo ritiro porta-a-porta”.