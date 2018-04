Il festival del Teatro dei Concordi si chiude con ''Sei personaggi in cerca d’autore''

Sabato 7 Aprile l’ultimo appuntamento del Festival del Teatro Popolare ad Acquaviva con la commedia di Luigi Pirandello

Giunge a conclusione la rassegna del “Festival Nazionale del Teatro Amatoriale”, che durante i mesi invernali ha portato sul palco del Teatro dei Concordi di Acquaviva sei commedie messe in scena da compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia. Con l’ultimo appuntamento, il concorso organizzato dall’associazione “Il Fierale” attende soltanto di premiare i vincitori, secondo il gradimento del pubblico e della giuria selezionata.Il sesto e ultimo spettacolo in concorso si terrà sabato 7 Aprile alle ore 21:15, con il titolo “Sei personaggi in cerca d’autore” grazie alla compagnia teatrale “Al Castello” proveniente da Foligno. In occasione del 150° anniversario della nascita dell’autore, Luigi Pirandello, la compagnia teatrale propone un testo significativo della sua straordinaria produzione, adattamento e regia a cura di Claudio Pesaresi.“Sei personaggi in cerca d’autore” è una delle più famose opere teatrali di Luigi Pirandello. In un teatro vuoto si attende l’inizio delle prove. Arrivano gli attori: le prove iniziano, ma una visita inattesa le interrompe. In teatro fanno irruzione sei personaggi, che chiedono di essere ascoltati: sono nati, uno ad uno, dalla fantasia di un autore, che però li ha presto abbandonati, impedendo loro di pronunciare in scena le battute e di vivere la loro vita.I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562