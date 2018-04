Domenica 22 aprile a Montepulciano si svolgerà la cerimonia di apertura dell’anno contradaiolo del Bravìo delle Botti di Montepulciano, appuntamento che sancisce l’inizio dei lavori per la nuova edizione della manifestazione poliziana più attesa dell'anno.Nel rispetto della tradizione, le otto contrade cittadine si ritrovenno alle ore 10 in Piazza Grande per poi partire in corteo storico lungo le vie del paese per raggiungere il santuario di Santa Agnese, dove si svolgerà la Santa Messa e subito dopo l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano.