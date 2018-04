Festival del Teatro Amatoriale ad Acquaviva: i risultati

Le premiazioni del festival organizzato dall’associazione “Il Fierale” si sono svolte sabato 28 Aprile al Teatro dei Concordi

La nuova edizione del “Festival Nazionale del Teatro Amatoriale” che ha accompagnato gli spettatori nel corso dei primi mesi del 2018 al Teatro dei Concordi, si è conclusa sabato 28 Aprile con una grande serata di premiazioni. Dopo aver messo in scena spettacoli di compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia, la serata è stata l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti e il nutrito pubblico che ha dimostrato di apprezzare le iniziative organizzate dall’associazione “Il Fierale” di Acquaviva.Grande successo per la “Compagnia Al Castello” di Foligno, che con la sua versione del classico “Sei personaggi in cerca di autore” si è aggiudicata il premio finale, un ambito oggetto d’arte realizzato da artigiani locali: la silhoutte con la facciata dei Concordi realizzata da Chinediferro, su base di terracotta realizzata da Antonio Batignani, sullo sfondo la lastra in travertino di Nottola Marmi con l’incisione a laser di Daniele Brizzi. La compagnia folignate si è aggiudicata anche il premio della giuria dei ragazzi, e il regista Claudio Pesaresi ha vinto anche il premio per la migliore regia e per il miglior attore protagonista.Gli altri premi della serata sono stati assegnati a Stefano Toncelli (Compagnia del Molo) come miglior attore non protagonista, Francesca Cepollini (Compagnia Terzo Millennio) come migliore attrice non protagonista, Linda Guarini (Compagnia Luna Nuova) come migliore attrice protagonista e Rosella Brunelli (Compagnia ARCA) come migliore caratterista. Degna di nota anche la prova della Compagnia Luna Nuova, che grazie alla sua versione di “Filumena Marturano” si è aggiudicata il premio per il miglior allestimento e quello del gradimento del pubblico.