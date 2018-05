I Licei Poliziani hanno aperto la settimana degli eventi al Teatro Poliziano

Grande successo nella serata di lunedì 14 maggio, per l’apertura della settimana degli eventi dei Licei Poliziani, con presentazioni di libri ed esibizioni musicali

Lunedì 14 maggio al Teatro Poliziano si è tenuta la cerimonia di apertura della terza edizione della “Settimana dei Licei Poliziani”, che ha visto come filo conduttore il racconto del territorio e la valorizzazione turistica da parte degli stessi ragazzi. Durante la serata sono stati presentati brochure turistiche multilingua realizzate dagli studenti, oltre a libri e guide come “Palazzo Monte Contucci 1517, l’età dell’oro di Montepulciano” dedicato a uno dei più prestigiosi palazzi storici di Montepulciano, e la nuova edizione di “Selfie di Noi”, che tratta racconti folcloristici che hanno come protagonista la Valdichiana senese. I libri sono stati pubblicati da Gemma Edizioni, che ha anche premiato la giovane Caterina Sacchi, il cui racconto sulle miniere dell’Amiata è entrato a far parte della selezione a livello nazionale e ha ricevuto un assegno da 800,00 € per la scuola. Nel corso della serata è stato infine presentato il libro “Storia e paesaggi fra Amiata, Val d’Orcia e Clanis” pubblicato da Effigi Edizioni. Ad allietare l’evento, le splendide esibizioni del coro e dell’orchestra dei Licei Poliziani, diretti dal maestro Luciano Garosi."La serata iniziale è stata interamente dedicata agli studenti, non solo alle esibizioni musicali che ormai sono diventate una piacevole tradizione, ma alla presentazione delle opere realizzate dai ragazzi. – ha dichiarato il dirigente scolastico, Marco Mosconi – La settimana scientifica veniva realizzata ancor prima che arrivassi a dirigere questa scuola, ma da tre anni abbiamo ripreso questa consuetudine. Quest’anno, a differenza dei precedenti, non sarà dedicata solamente alla scienza, ma prevalentemente ai temi umanistici, con una grande attenzione alla scrittura e al libro come vettore di idee.”La settimana dei Licei Poliziani proseguirà con conferenze di esperti e professori sul tema della critica letteraria, la robotica e la società, uno spettacolo teatrale diretto da Carlo Pasquini e la lectio magistralis dell’on.prof. Diliberto su “Il libro come vettore di idee” che si terrà lunedì 21 Maggio alle ore 11:20 presso l’auditorium BCC Montepulciano. Il programma completo può essere consultato nel sito: http://www.liceipoliziani.com/