Un grande successo per Monteriggioni di Torri si Corona

C'è davvero grande soddisfazione per l'esito di quest'ultima edizione di Monteriggioni di Torri si Corona, una delle più importanti rievocazioni medievali d'Italia, dedicata quest'anno al poeta senese Cecco Angiolieri.i grandi numeri registrati hanno premiato uno sforzo organizzativo e una progettazione annuale che punta alla valorizzazione del patrimonio monteriggionese, fatto di paesaggi, mestieri artigianali, opere d’arte, monumenti, tradizioni popolari ed anche al coinvolgimento delle strutture ricettive e di ristorazione per incrementare il turismo sul territorio.In altre parole la festa medievale è stato ed è il marchio di fabbrica di Monteriggioni, la vetrina di tutte le sue attività ed il volano per far conoscere lo splendido castello, i suoi monumenti ed il suo territorio.La festa si propone anche una funzione didattica, e rappresenta un divertente modo per raccontare il medio evo in modo visivo, parlando a tutti fuori dalle pagine specialistiche dei libri; si tenta di incuriosire le persone rendendo popolari concetti e atmosfere in un mix con l’intrattenimento, cercando di privilegiare quegli artisti che danno maggiori garanzie di affidabilità filologica.Si sono esibiti tanti artisti di strada, a contatto stretto con il pubblico, ma anche grandi compagnie come i Giullari del carretto o gruppi musicali di livello internazionale come i Corvus corax (band tedesca di culto o di largo seguito) o come i Rota Temporis (band italiana emergente che sa coinvolgere il pubblico significativamente).Sei giorni straordinari, colmi di spettacoli, musica, rievocazioni storiche pomeridiane e con l’apporto di forze locali che stanno crescendo come protagonisti stabili della festa.I Tamburini di Monteriggioni ne sono un esempio, un gruppo con quasi 20 componenti che hanno sostenuto tutta la festa e rappresentato il clou delle serate con Infernum, una performance costruita insieme ad altri artisti come il Trio Morgau, Giullar Jocoso e la dama della Luna, lo spettacolo che l’ultimo giorno ha splendidamente fatto da prologo, per una piazza gremitissima di pubblico, agli spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato per molto tempo mura e torri del castello di Monteriggioni.E’ stata una festa per tutti e in particolare per le famiglie, un target al quale Monteriggioni tende da anni; oltre 1.500 bambini presenti nei sei giorni mostrano la costruzione, appunto, di un ambiente divertente e adatto a loro. Ad essi era soprattutto dedicata specificatamente la piazza Primo Maggio con giochi ludici adatti anche a un pubblico adulto gestiti dai rioni di Castellina Scalo (altra risorsa locale) in una bella atmosfera di festa, molto ridanciana e divertente, talvolta anche un po’ “caciarona” come si addice a una zona ben progettata e riuscita.Altro apporto locale e decisivo è stato quello dell’Associazione Culturale Agresto, vera anima della festa in tutte le sue edizioni, e delle associazioni del territorio che hanno curato le attività di ristorazione impeccabilmente. La comunità rappresenta infatti una risorsa importantissima per la festa, ma anche per tutte le attività culturali che l'Amm.ne Comunale intende e intenderà svolgere nel tempo. Costituisce di fatto un substrato da coinvolgere nel migliore dei modi, sia in prospettiva di iniziative sia per lo sviluppo di una società locale preparata, appassionata ed attenta agli aspetti culturali.In conclusione, sono volate via sei giornate indimenticabili, precedute a prologo da una cena medievale con animazione nella piazza del castello il cui successo è stato un buon viatico per quello della festa vera e propria. Dunque arrivederci al prossimo anno.