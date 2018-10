Monteriggioni: via libera a bilancio consolidato e nuove risorse per il territorio

Nei giorni scorsi approvazione in consiglio comunale, insieme a una permuta di terreno privato a Castellina Scalo

L’approvazione del bilancio consolidato riferito al 2017, una variazione a sostegno di interventi di manutenzione e la permuta di un terreno di proprietà privata a Castellina Scalo che consentirà di potenziare l’illuminazione nel parcheggio pubblico a margine della Strada dell’Abate, già oggetto di atti vandalici. Sono stati questi i punti principali al centro della seduta del consiglio comunale di Monteriggioni che si è riunito nei giorni scorsi.Il bilancio consolidato. “Il bilancio consolidato - come spiega Christian Riccucci, assessore alle finanze di Monteriggioni - rappresenta il bilancio di un gruppo composto da più realtà con distinte personalità giuridiche, in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico. La sua approvazione è prevista dalla legge nell’ambito della crescente esternalizzazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di responsabilità della pubblica amministrazione. Il gruppo ‘Amministrazione pubblica di Monteriggioni ‘, in particolare, è composto dalla capogruppo Comune di Monteriggioni con Siena Casa Spa, Società della Salute, Consorzio Terrecablate, Monteriggioni AD 1213, Intesa Spa e Terre di Siena Lab srl. Il principale risultato che emerge dall’analisi del bilancio consolidato è una differenza tra il patrimonio netto consolidato e quello del Comune pari a circa 58.296 euro, di cui circa 29.828 euro derivano da variazioni per differenze da consolidamento e sono imputate nel bilancio consolidato come ‘riserva di consolidamento’”.Variazioni di bilancio per interventi sul territorio. Nel corso della seduta consiliare, è stata approvata anche una variazione al bilancio di previsione che registra una maggiore entrata di circa 253 mila euro, dovuta a maggiori oneri di urbanizzazione. Le nuove risorse hanno consentito di programmare interventi di manutenzione straordinaria su strade bianche e asfaltate, il potenziamento della videosorveglianza, l’installazione di nuovi lampioni e il completamento del marciapiede fra Uopini e località Il Braccio.