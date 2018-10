I cassonetti intelligenti a Belverde funzionano: nei primi tre mesi conferimenti dal 95% degli abitanti nel quartiere

Il sindaco Raffaella Senesi: “Siamo un’esperienza pilota positiva in provincia di Siena. Grazie a tutti”

L’assessore Lattanzio: “Sistema innovativo per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata”

A tre mesi dalla collocazione dei cassonetti intelligenti, a Belverde, frazione di Monteriggioni, oltre il 90 per cento dei residenti ha già ritirato la 6Card, la tessera magnetica associata ai singoli utenti Tari per utilizzare le nuove postazioni di raccolta dei rifiuti, e il 95 per cento conferisce in modo regolare i propri rifiuti più volte durante la giornata. I dati diffusi dal Comune di Monteriggioni e dal soggetto gestore Sei Toscana confermano che il sistema di accesso e conferimento controllato funziona e che i cittadini stanno rispondendo positivamente alle diverse iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dall’amministrazione comunale di Monteriggioni come esperienza pilota in provincia di Siena.“Il Comune di Monteriggioni - afferma il sindaco Raffaella Senesi - ha scelto, all’inizio di questo mandato amministrativo, di rivedere la raccolta differenziata sul proprio territorio, modificando il contratto con il soggetto gestore Sei Toscana e rinunciando al porta a porta per introdurre altre tipologie di conferimento. Questa scelta ha portato, negli ultimi anni, a installare cassonetti intelligenti ed ecocompattatori per plastica, alluminio e piccoli elettrodomestici RAEE a Castellina Scalo, alla Tognazza e a Belverde, oltre a case dell’acqua e punti di raccolta Olly®, riscontrando una risposta molto positiva da parte dei cittadini, che ringrazio per la preziosa collaborazione. Continueremo a lavorare su questa strada per estendere le iniziative su altre parti del territorio”.“I dati positivi registrati nei primi mesi di funzionamento dei cassonetti intelligenti a Belverde - aggiunge Fabio Lattanzio, assessore all’ambiente di Monteriggioni - confermano un aumento consistente dei conferimenti differenziati anche più volte al giorno, soprattutto di rifiuti organici, e una conseguente riduzione di quelli indifferenziati. Un grande ringraziamento va a tutti i cittadini di Belverde che hanno fatto questa sperimentazione, nuova per tutti, compreso Comune e gestore, e che sta funzionando grazie al loro senso civico. Questo - continua Lattanzio - rafforza i riscontri altrettanto positivi che arrivano dalle altre azioni messe in campo dall’amministrazione comunale per incentivare e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini nella raccolta differenziata. L’obiettivo è duplice e punta a tutelare l’ambiente e a raggiungere le percentuali fissate dalle normative nazionali ed europee, permettendo di applicare, finalmente, la tariffa puntuale in base alla quale l’utente pagherà in relazione alla quantità di rifiuto che effettivamente produce e conferisce. Il nostro impegno continua e ringrazio tutta la comunità per aver compreso, da subito, l’importanza di queste azioni rispondendo con una preziosa collaborazione”.Le iniziative per incentivare la raccolta differenziata. Visti i risultati molto incoraggianti, la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Monteriggioni prosegue con altre iniziative. Dopo l’avvio della sperimentazione nel quartiere di Belverde, l’installazione dei due nuovi contenitori per la raccolta dei piccoli RAEE a Castellina Scalo e a La Tognazza, la multipostazione intelligente ad accesso controllato e quantificazione volumetrica in via Ferrini, sono stati posizionati anche altri due eco-compattatori per la raccolta di imballaggi in plastica e alluminio a La Tognazza, presso la casina dell’acqua, che si aggiungono alle due postazioni già attive a Castellina Scalo.Richiesta e ritiro della 6Card. L’amministrazione comunale e Sei Toscana hanno messo a disposizione dei cittadini diversi modi per ritirare la 6Card. Ogni cittadino residente nel comune potrà continuare a richiedere la propria tessera recandosi allo Sportello di Sei Toscana per la gestione della bolletta dei rifiuti attivo presso il Comune, in via Cassia nord, ogni martedì dalle ore 14 alle ore 18; presso l’Ufficio tecnico del Comune, in via Vitaliano Gianni, 10 a Castellina Scalo, aperto ogni martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 17.45 e il giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 13.30. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare i numeri 0577-306620 e 0577-306621. La 6Card può essere richiesta anche attraverso l’invio di una mail agli indirizzi mazzini@comune.monteriggioni.si.it oppure bollettarifiuti@seitoscana.it.