Monteriggioni: Festa delle Forze Armate con i Bersaglieri

Domenica 4 novembre cerimonia dalle ore 9.30 a Castellina Scalo e poi nel Castello

Monteriggioni ricorda la Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia con la cerimonia organizzata dall’Associazione nazionale Bersaglieri, sezione di Monteriggioni “Loreno Bracciali”. L’appuntamento è per domenica 4 novembre a partire dalle ore 9.30 e conta sul patrocinio del Comune di Monteriggioni.La giornata dedicata alle Forze Armate e all’Unità d’Italia si aprirà alle ore 9.30 con l’alzabandiera e posa della corona presso il Monumento del Bersagliere a Castellina Scalo, accompagnato dalla Fanfara di Siena. Alle ore 10 è in programma l’ammassamento dei Bersaglieri dentro il Castello di Monteriggioni, prima della Santa Messa che sarà officiata alle ore 10.30 sul Sagrato della Chiesa del Castello. Alle ore 11.15 è previsto il saluto delle autorità in rappresentanza della Regione Toscana e della Provincia di Siena, seguito dalla consegna del premio agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Monteriggioni per i lavori dedicati al centenario dell’Unità d'Italia. Alle ore 11.45 i Bersaglieri sfileranno per le vie del Castello, accompagnati dalla Fanfara di Siena prima del pranzo che saluterà tutti i partecipanti.