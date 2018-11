70enne nel buio a piedi sull’Autopalio per tornare a Firenze: salvato dalla Polstrada

Un uomo di 70 anni, che era a piedi sull’Autopalio, ha rischiato di essere travolto dai veicoli in transito ma è stato salvato grazie al pronto intervento della Polizia Stradale.E’ accaduto ieri sera, vicino lo svincolo per Monteriggioni, quando alla centrale operativa sono pervenute più segnalazioni di automobilisti che, al buio, se lo sono visti davanti all’improvviso, riuscendo però a scansarlo.Una pattuglia del Distaccamento di Montepulciano, che stava perlustrando quel tratto di strada, in pochi minuti ha raggiunto l’uomo, residente a Firenze, che stava camminando sul margine della carreggiata.Il pericolo che finisse sotto le ruote di TIR e auto era concreto, a causa dell’oscurità e dell’assenza della corsia di emergenza.A quel punto i poliziotti gli hanno fatto da scudo con la loro auto, facendo segno di rallentare a tutti quelli che giungevano da dietro. L’uomo era confuso e ha spiegato agli agenti di essere lì, in quel posto, poiché gli avevano da poco rubato l’auto. A quel punto, non sapendo come fare per tornare a casa, ha deciso di incamminarsi a piedi verso Firenze.Ma non era vero, tant’è che la Polstrada, dopo averlo fatto visitare da un medico, è riuscita a contattare i suoi familiari, apprendendo da loro che lui soffre di vuoti di memoria a causa di una malattia contratta alcuni anni fa.Tutto è finito bene per l’uomo che, però, ora rischia di non poter più guidare, poiché la Stradale di Siena lo segnalerà alla Motorizzazione Civile per la revisione della patente.