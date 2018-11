Monteriggioni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione dei processi amministrativi

Dopo l'attivazione della carta d'identità elettronica, il Comune di Monteriggioni è pronto per un nuovo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi. Da oggi, venerdì 16 novembre è stato attivato il subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR, banca dati nazionale istituita dal Ministero dell'Interno in cui confluiranno progressivamente tutte le anagrafi dei Comuni italiani.Da oggi e per alcuni giorni, l'Ufficio Anagrafe lavorerà per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di subentro e il regolare trasferimento dell'archivio anagrafico comunale nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, passaggio fondamentale nel progetto promosso dall’AGID, Agenzia per l'Italia Digitale, per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Ministero dell'Interno e Sogei, Società di Information and Communication Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente possono fare riferimento i Comuni, l'intera pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici nel rispetto della tutela dei dati personali.Informazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno, www.anpr.interno.it/portale , oppure contattando l’Ufficio Anagrafe del Comune di Monteriggioni al numero 0577-306606.