Monteriggioni: efficientamento energetico alla scuola primaria a San Martino

Presentata nei giorni scorsi la ristrutturazione in ottica green promossa dal Comune con contributo del Miur

Intervento in Piano regionale di edilizia scolastica. Presente Cristina Grieco, assessore Istruzione Regione Toscana

E’ stato presentato e inaugurato nei giorni scorsi l’intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico realizzato dal Comune di Monteriggioni alla scuola primaria “Don Milani” di San Martino. I lavori sono stati inseriti nel Piano di edilizia scolastica della Regione Toscana e hanno contato su un contributo del Miur per circa un milione di euro, integrato da risorse proprie dell’amministrazione comunale. Alla presentazione del nuovo volto della scuola hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore regionale all’istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, Raffaella Senesi e Silvana Hoti, rispettivamente, sindaco e assessore all’istruzione di Monteriggioni. L’appuntamento è stato preceduto dalla Festa nazionale dell’Albero, dedicata quest’anno all'importanza della scuola come luogo di condivisione e solidarietà, con la piantumazione di un albero nei giardini comunali di San Martino insieme ai bambini della scuola primaria “Don Milani”.“L’intervento sulla scuola primaria ‘Don Milani’ - afferma Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni - ha permesso la ristrutturazione della copertura dell'edificio, che presentava alcuni problemi di infiltrazioni, e il miglioramento di tutto l’edificio nell’ottica dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale. Grazie all'installazione sul tetto di un impianto fotovoltaico e di alcuni pannelli solari termici, la scuola sarà, infatti, in grado di produrre energia elettrica e acqua calda attraverso fonti energetiche rinnovabili, dando un messaggio di attenzione all’ambiente e alle generazioni future. Ringrazio la Regione Toscana per aver inserito il nostro progetto nel Piano di edilizia scolastica finanziato dal Miur, confermando l’importanza di investire risorse nel miglioramento degli edifici scolastici, dove si formano i cittadini di oggi e di domani”.“Un intervento importante inserito dalla Regione Toscana nel Piano di edilizia scolastica e finanziato dal Miur con un milione di euro - ha commentato Cristina Grieco, assessore regionale all’istruzione. “Negli ultimi anni, grazie al percorso avviato con la legge 104/13 e consolidato con la legge 107/15 (Buona Scuola), siamo tornati ad investire nelle scuole, rendendole più sicure ed accoglienti, con un piano triennale i cui risultati sono visibili anche a Monteriggioni. Grazie a quel piano, anche per l'annualità 2018 abbiamo a disposizione 95 milioni di euro che ci serviranno per risolvere molte criticità presenti sul territorio. Nel triennio 2018/2020 contiamo di poter coprire circa un terzo dei finanziamenti necessari alle richieste presentate nel piano stesso”.Il nuovo volto della scuola primaria “Don Milani” di San Martino viene salutato anche daSilvana Hoti, assessore all’istruzione di Monteriggioni. “E’ importante - dice - investire nell’edilizia scolastica per offrire a studenti e insegnanti strutture sempre più moderne, accoglienti e in grado di sostenere al meglio l’offerta formativa e didattica. Un impegno che il Comune di Monteriggioni porta avanti guardando alle esigenze degli alunni e al loro futuro”.