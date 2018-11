Monteriggioni: taglio del nastro per la Casa dell’Acqua a Belverde

Inaugurazione sabato 1° dicembre alle 12. Quarto fontanello dopo Castellina Scalo, Tognazza e Badesse

Sarà inaugurata sabato 1° dicembre, alle ore 12, la Casa dell’Acqua collocata a Belverde, nell’area di fronte alla chiesa in via Sardegna. Il fontanello pubblico è il quarto presente nel comune di Monteriggioni, insieme a quelli già funzionanti a Castellina Scalo, Tognazza e Badesse, e conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale per l’ambiente e la riduzione della plastica e, più in generale, dei rifiuti. Al taglio del nastro saranno presenti, fra gli altri, il sindaco di Monteriggioni, Raffaella Senesi, l’assessore all’ambiente Fabio Lattanzio, altri componenti della giunta e il presidente di Acquedotto del Fiora Spa, Emilio Landi. Seguirà un aperitivo offerto a tutti i presenti nei locali dell’Oratorio “Papa Francesco”.La Casa dell’Acqua, già operativa da alcune settimane, sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 7 alle ore 24. L'acqua erogata deve essere utilizzata esclusivamente per uso alimentare ed è consigliabile il consumo entro 24-36 ore dall'erogazione, evitando scorte per lunghi periodi, dal momento che l'acqua dei fontanelli è microfiltrata e non contiene conservanti. Il regolamento prevede, inoltre, il divieto, per ogni utente, di prelevare più di 18 litri complessivi, che, in media, equivalgono a 12 bottiglie da 1,5 litri. E' consigliabile l'utilizzo di bottiglie in vetro piuttosto che in plastica. La violazione del regolamento prevede sanzioni stabilite dall’amministrazione comunale.