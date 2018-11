Si introduce in villa e viene scoperta dalle ''fototrappole'': 50enne denunciata dai Carabinieri

Nel pomeriggio di mercoledì 28 novembre, a Monteriggioni, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato una cinquantenne romena, residente a Sinalunga ma di fatto domiciliata a Cortona, disoccupata, con precedenti denunce a carico per reati predatori.In località Santa Chiara, nella frazione di Badesse, attorno alle 16, la donna si è introdotta nell’ampio giardino di una villa di proprietà di un 49enne senese, coltivatore diretto, che in quel momento si trovava per lavoro nei campi poco distanti. L’uomo è stato avvertito dell’anomala presenza da un MMS inviatogli da alcune “fototrappole” perfettamente mimetizzate, collocate ad arte all’interno del giardino di casa. Questi strumenti riprendono ogni oggetto in movimento, scattando delle foto e possono essere programmate per l’invio di MMS ad uno o più smartphone ad essi collegati.Immediatamente l’uomo ha chiamato i Carabinieri al 112 ed è corso a casa. La donna si era introdotta nella pertinenza dell’abitazione attraverso un varco che i cinghiali avevano scavato sotto la rete che circonda una parte della villa.Alla vista dell'uomo la donna si dava alla fuga per i campi ed è stata subito individuata dai carabinieri, secondo le indicazioni della vittima del reato che ha aiutato i militari stessi nella cattura della donna, seguendoli e indicando loro come precedere la sconosciuta lungo una via di fuga che conosceva benissimo.Dopo alcuni minuti di inseguimento, la donna è stata individuata e bloccata da militari operanti. Sottoposta a perquisizione personale da una donna carabiniere fatta giungere sul posto, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico, di una lente di ingrandimento utile probabilmente per meglio distinguere i monili d’oro dalla bigiotteria e una porzione di mattone appuntito, perfetto per le effrazioni, occultati all’interno dello zaino che portava con sè.Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale, assunti in carico e debitamente custoditi in attesa del processo che la donna dovrà affrontare al palazzo di giustizia di Siena.L’intensificazione dei servizi posti in essere dai Carabinieri della Provincia di Siena nelle settimane precedenti al Natale, che rappresentano storicamente il momento di maggiore criticità per quanto attiene ai furti, in particolare in appartamento, continua dunque a dare i suoi frutti.