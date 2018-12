Monteriggioni: inaugurata la nuova rotatoria a Castellina Scalo, primo passo per nuovi interventi nell’area ex industriale Bertolli

Il sindaco Senesi: “L’intervento migliorerà viabilità e sicurezza stradale e apre a una prossima riqualificazione”

Inaugurazione ufficiale, nei giorni scorsi, per la nuova rotatoria realizzata dal Comune di Monteriggioni a Castellina Scalo, lungo la SR2 Cassia. L’intervento ha contato su una spesa complessiva di 480 mila euro, di cui 300 mila euro sono stati stanziati dalla Regione Toscana nell’ambito delle azioni per la sicurezza stradale e 180 mila euro con risorse proprie del Comune di Monteriggioni. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di Vincenzo Ceccarelli, assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, insieme a Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni e ad alcuni assessori e consiglieri comunali.“La realizzazione della nuova rotatoria - afferma Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni – migliorerà la viabilità e la sicurezza stradale che attraversa Castellina Scalo e il raggiungimento della zona artigianale di via dell’Industria da parte dei mezzi pesanti, evitando il loro transito dal centro abitato. Quest’opera, resa possibile dal contributo della Regione Toscana, che ringrazio, fa parte di un progetto più ampio che porterà al recupero dell’ex area industriale Bertolli, dismessa da diversi anni e al centro di una prossima riqualificazione con nuovi servizi ed esercizi commerciali, un’area di parcheggio e una nuova viabilità previsti da un protocollo d’intesa già sottoscritto dall’amministrazione comunale con la società ‘Marino fa mercato Spa’, proprietaria dell’immobile ex Bertolli”.