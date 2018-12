Monteriggioni: nuovi arredi e giochi in plastica riciclata per gli spazi verdi

Investimento di circa 67mila euro sostenuto da risorse della Regione Toscana

Le aree verdi del comune di Monteriggioni saranno riqualificate con nuovi arredi e giochi realizzati con plastica riciclata e nuove recinzioni. L’intervento, già iniziato, prevede un investimento complessivo di circa 67 mila euro e sarà sostenuto per la metà dalla Regione Toscana, attraverso il bando destinato all’acquisto di prodotti realizzati con plastiche miste derivate dalla selezione delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica. L’iniziativa si colloca nell’ambito del protocollo d’intesa siglato fra la stessa Regione Toscana, Revet spa e Corepla per il miglioramento e l’incremento del riciclaggio delle materie plastiche.“Grazie a risorse proprie e a quelle ricevute dalla Regione Toscana - afferma Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni - potremo acquistare nuovi arredi in plastica riciclata, fra cui panchine, tavoli per pic-nic accessibili anche a persone diversamente abili e cestini, oltre a giochi per bambini e nuove recinzioni per gli spazi verdi. L’iniziativa, resa possibile dal bando della Regione Toscana, rappresenta un’ulteriore occasione per rendere concreta l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il tema della raccolta differenziata e del riciclo, stimolando anche la crescente partecipazione della comunità alle numerose iniziative attivate su tutto il nostro territorio”.