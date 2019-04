La ''Coalizione di Centrosinistra per Monteriggioni'' ha presentato programma, simbolo e lista

Il candidato a sindaco per Monteriggioni, Andrea Frosini, e i rappresentanti della sua "Coalizione di centrosinistra per Monteriggioni" hanno presentato, questa mattina presso gli uffici comunali, il programma elettorale, il simbolo e l'elenco dei candidati al Consiglio comunale."Sono donne e uomini del mondo del lavoro e dell'associazionismo - afferma Andrea Frosini - persone del territorio scelte tra diverse generazioni e tra le forze politiche e civiche che mi sostengono."Di seguito l'elenco in ordine alfabetico.Isacco Barazzuoli lavora nell'ufficio legale di un istituto finanziario senese come addetto al contenzioso, alle procedure concorsuali ed al monitoraggio dei crediti deteriorati. Si candida in rappresentanza del Partito Democratico di Monteriggioni.Luciano Bernini pensionato della Banca Monte dei Paschi di Siena, quale iscritto dell’Associazione Donatori di Sangue di Uopini si è occupato del coordinamento dei volontari nell’ambito del servizio di attività sociale “Agire Comune”. Si candida in rappresentanza del Partito Democratico di Monteriggioni.Catia Bichi impiegata presso il centro distribuzione Etruria Retail, nel settore marketing. Si candida in rappresentanza del Partito Democratico di Monteriggioni.Jessica Cancilleri lavora nel settore vitivinicolo e turistico. Socia dell'associazione Festa dei rioni, consigliera della Pubblica assistenza di Castellina Scalo e socia dell’Agresto di Monteriggioni. Si candida in rappresentanza del Partito Democratico di Monteriggioni.Liliana Cimpoeru insegnante di ruolo della Scuola dell'infanzia. Volontaria AVO, AUSER, fa parte anche dell’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini”. Si candida in rappresentanza del Partito Democratico di Monteriggioni.Eva Di Capo lavora nell’azienda di famiglia occupandosi della parte amministrativa. Fa parte dell’associazione protezione civile di Monteriggioni. Si candida come indipendente.Luigi Mori impiegato in un'azienda vinicola nel Chianti senese ed è Presidente del Gruppo Sportivo di Quercegrossa. Si candida come indipendente.Roberto Piras lavora presso l’azienda Amadori di Monteriggioni come responsabile logistica e trasporti ed è Presidente dell’associazione Nettuno di Castellina Scalo. Si candida in rappresentanza del Partito Democratico di Monteriggioni.Maria Chiara Roscino dipendente dell’Università degli Studi di Siena in contesti di organizzazione e sviluppo come Responsabile di vari uffici, attinenti prevalentemente alle attività a favore della cultura e ai giovani e alla loro formazione. Si candida in rappresentanza del Partito Democratico di Monteriggioni.Francesco Serri lavora presso la ditta Electra di Poggibonsi. E’ impegnato nel sociale con le Associazioni ABBI di Abbadia Isola e Pubblica Assistenza di Castellina Scalo. Si candida come indipendente.Giuliano Mariotti è stato Assessore al turismo e sport del Comune di Monteriggioni dal 2004 al 2009. Attualmente ricopre la carica di Presidente dell’Associazione ASD Monteriggioni. Si candida in rappresentanza del Partito Socialista di Monteriggioni.Comasia Ricci abilitata alla professione di biologo, specialista in scienze dell’alimentazione, afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Siena ove svolge attività di ricerca, di laboratorio e didattica, nei temi di Igiene generale e degli alimenti. Si candida in rappresentanza del comitato #PERIMOLTI di Monteriggioni.Il programma elettorale è sostenuto dalla "Coalizione di centrosinistra per Monteriggioni" ed è frutto dell’ampio lavoro di consultazione, confronto e condivisione che è stato svolto tra gli iscritti alle forze politiche (PD, PSI, comitato #PERIMOLTI) che la sostengono, insieme alle numerose forze civiche espressione delle frazioni del territorio.Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il Comitato promotore a sostegno di Frosini Sindaco e della "Coalizione di centrosinistra per Monteriggioni", un ampio Comitato composto da rappresentanti del territorio, del sistema delle imprese e dell'associazionismo.