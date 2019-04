''Per Giardini Sindaco'', la lista di centrodestra per il Comune di Monteriggioni

A Monteriggioni il centrodestra unito ha consegnato la lista ''Per Giardini Sindaco" presentando in Comune il programma elettorale."In questo mese incontreremo i cittadini di Monteriggioni, organizzeremo eventi e momenti di confronto, affinché si possa conoscere il programma e condividere con noi progetti concreti.Il nostro programma è formato da 13 macro punti che comprendono tematiche di grande importanza, tra queste: supporto sociale per le fasce deboli; garantire più sicurezza; migliore qualità di vita del cittadino; lavori pubblici manutenzioni; sviluppo del territorio: visione integrata tra eventi, turismo, cultura e sport; il territorio in termini turistici; urbanistica e territorio; efficienza e trasparenza; sport; servizi da partecipate; essere donna; fare impresa; commercio. Abbiamo progetti ambizioni ma concreti, lavorare insieme per fare il meglio per Monteriggioni" così Moreno Giardini candidato sindaco che presenta la lista composta da: Antonio Di Marco, Matteo Salvini, Luciano Ferrante, Simona Sanna, Marco Mugnaini, Carlo Pasqui, Tatiana Tognaccini, Enrico Ragnini, Pina Tella, Guido Guerrini, Concettina Graziadio, Alessandro Giunti.