''Per Monteriggioni'' incontra il mondo rurale del territorio

Il primo di una serie di incontri organizzati dalla lista civica Per Monteriggioni Raffaella Senesi sindaco

al Circolo di Abbadia Isola

Il mondo rurale del territorio di Monteriggioni sarà al centro dell’incontro che si terrà giovedì 2 maggio alle ore 21 presso il Circolo di Abbadia Isola.L’iniziativa, dal titolo “Più Forza al Mondo Agricolo” è organizzata dalla lista civica Per Monteriggioni – Raffaella Senesi Sindaco ed è la prima di una serie di appuntamenti sul territorio che mirano a coinvolgere associazioni, aziende e cittadini sulle tematiche più importanti per il comune di Monteriggioni. All’incontro parteciperanno la candidata sindaco Raffaella Senesi e i due candidati al consiglio comunale della lista Per Monteriggioni, Fabio Lattanzio e Luca Passalacqua.