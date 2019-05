Per Monteriggioni incontra le associazioni rionali di Castellina Scalo

Proseguono gli incontri sul territorio della lista civica Per Monteriggioni - Raffaella Senesi sindaco

“Le associazioni rionali e il futuro del territorio”. E’ questo il titolo dell’incontro organizzato dalla lista civica Per Monteriggioni a sostegno della candidata a sindaco Raffaella Senesi, in programma lunedì 6 maggio alle ore 21 presso la sede del comitato elettorale, in via Emilio Berrettini 62 a Castellina Scalo.Al centro dell’incontro, al quale parteciperanno la candidata sindaco Raffaella Senesi e alcuni candidati al consiglio comunale, ci saranno le principali questioni che riguardano le associazioni rionali di Castellina Scalo e le proposte in merito per i prossimi anni.