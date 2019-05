Pullman esce di strada sulla Siena-Firenze: una vittima, molti i feriti - FOTO

IN AGGIORNAMENTO





Incidente stradale poco dopo le 9 di questa mattina, mercoledì 22 maggio, sulla Siena-Firenze tra Monteriggioni e Badesse in direzione Siena al km. 7,00. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco un pullman turistico con più di 50 persone a bordo, sembra di nazionalità russa, è uscito fuori strada ribaltandosi in una scarpata e rimanendo incastrato tra gli alberi. Molti gli automobilisti che si sono prestati a soccorrere i feriti. La strada è bloccata in direzione sud con uscita obbligatoria a Monteriggioni e sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e personale Anas. Attorno alle 11.20 i Vigili del Fuoco hanno estratto le ultime tre persone intrappolate nel mezzo. Al momento, riferisce l'Anas, risulta una persona deceduta e diversi feriti.